Websol Energy System vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

06.11.26 06:35 Uhr

Websol Energy System stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,85 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,10 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,61 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,68 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion Finanzen.net