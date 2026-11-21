Webull präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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Webull hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Webull einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 218,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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