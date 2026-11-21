Der Umsatz wurde auf 218,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 156,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS lag bei 0,06 USD. Im letzten Jahr hatte Webull einen Gewinn von 0,070 USD je Aktie eingefahren.

Webull hat sich am 19.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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