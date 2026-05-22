Webull veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Webull hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,04 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 117,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 159,9 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net