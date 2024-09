Wechsel an der Spitze

Überraschender CEO-Wechsel bei Daimler Truck: Der langjährige CEO Martin Daum wird seinen Posten per Ende September abgeben.

Wie der Lkw-Hersteller mitteilte, wird dann Karin Radström, seit Ende 2021 im Vorstand des DAX-Konzerns, den Chefposten übernehmen. Daum werde sein Amt "im beiderseitigen Einvernehmen" niederlegen und per Ende 2024 kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit aus dem Vorstand der Daimler Truck Holding AG ausscheiden. Bis dahin werde Daum seine Zuständigkeit unter anderem für die Bereiche Financial Services, Daimler Buses und IT behalten und als Vorstandsmitglied einen reibungslosen Übergang unterstützen, wie der Konzern erklärte.

Daimler Truck beschäftigt mehr als 100.000 Menschen

Die aus Schweden stammende Topmanagerin Radström ist seit 2021 im Vorstand des Herstellers und wird den Angaben zufolge zunächst für die Regionen Europa und Lateinamerika und die Marke Mercedes-Benz Lkw verantwortlich bleiben, bis über ihre Nachfolge entschieden ist. Das neue Mandat läuft bis 2029.

Daimler Truck ist nach eigenen Angaben weltweit einer der größten Nutzfahrzeughersteller und beschäftigt mehr als 100.000 Menschen. In den USA führt der Konzern unter anderem die Marken Freightliner und Western Star. Die Produktpalette des Herstellers umfasst leichte, mittelschwere und schwere Lkw.

Im XETRA-Handel am Donnerstag steht die Aktie von Daimler Truck zeitweise bei 31,67 Euro und damit nur 0,09 Prozent tiefer.

FRANKFURT/LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (Dow Jones/dpa-AFX)