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Wechsel an der Spitze

Ericsson tauscht die Führung aus: Netzwerksparten-Chef übernimmt - Aktie kräftig im Minus

16.06.26 16:02 Uhr
Ericsson-Aktie rutscht ab: Führungswechsel an der Konzernspitze | finanzen.net

Der Netzwerkausrüster Ericsson steht vor einem Wechsel an der Unternehmensspitze: Der bisherige Leiter des Netzwerkgeschäfts, Per Narvinger, wird zum 1. Oktober 2026 neuer Präsident und Chef des schwedischen Konzerns.

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Das teilte Ericsson am Dienstag in Stockholm mit. Narvinger folgt auf Börje Ekholm, der zum 30. September nach mehr als neun Jahren als Unternehmenslenker zurücktritt. Auch seinen Posten im Verwaltungsrat gibt der Manager auf. Ekholm werde aber noch bis Mitte Juni 2027 als Berater zur Verfügung stehen, hieß es.

Der Verwaltungsrat bezeichnete die Nachfolge als sorgfältig vorbereitet und Teil der langfristigen Führungsplanung. Verwaltungsratschef Jan Carlson verwies auf die technische Expertise und internationale Erfahrung des künftigen Chefs. Narvinger ist seit 1997 bei Ericsson tätig und bekleidete beim Konzern Führungspositionen in den Geschäftseinheiten Europas und Lateinamerikas sowie in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktmanagement und Vertrieb. Zuletzt lenkte er den Bereich Networks sowie zuvor Cloud Software and Services.

Sein Vorgänger Ekholm hatte Ericsson seit 2017 neu ausgerichtet. In seiner Amtszeit steuerte der Manager den Konzern durch eine Phase schwacher Nachfrage nach Telekommunikationsausrüstung, nachdem die erwarteten Investitionen in den Ausbau von 5G-Netzen weitgehend ausgeblieben waren. Im vergangenen Jahr kündigte er ein Programm zum Abbau von Arbeitsplätzen und zur Senkung der Kosten an.

Die Ericsson-Aktie notiert in Stockholm zeitweise 3,88 Prozent tiefer bei 110,10 Schwedischen Kronen.

/tav/jha/

STOCKHOLM (dpa-AFX)

Bildquellen: JOSEP LAGO/AFP/Getty Images

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17.10.2023Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) OverweightJP Morgan Chase & Co.
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22.07.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
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16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) NeutralJP Morgan Chase & Co.
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29.01.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) HoldDeutsche Bank AG
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23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
23.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG
05.01.2026Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) UnderperformBernstein Research
16.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellGoldman Sachs Group Inc.
15.04.2025Ericsson (Telefon AB LMEricsson) (B) SellUBS AG

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