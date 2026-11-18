Wechsel im Aufsichtsrat

Der Gabelstaplerhersteller KION muss sich einen neuen Aufsichtsratschef suchen.

Mohsen Sohi werde sein Amt als Aufsichtsratsvorsitzender zum Jahresende niederlegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Suche nach einem Nachfolger sei angestoßen worden. Sollte diese bis zum Jahresende nicht abgeschlossen sein, solle Sherry Aaholm dem Germium übergangsweise vorstehen. Sie ist aktuelle Vorsitzende des Technologie- und Innovationsausschusses.

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Sohi betont laut Mitteilung, dass sein Rücktritt mit einer Neubewertung seiner persönlichen und beruflichen Prioritäten zu tun habe. "Diese Entscheidung steht nicht im Zusammenhang mit unterschiedlichen Auffassungen innerhalb des Aufsichtsrats oder mit dem Vorstand."

Die KION-Aktie notiert im XETRA-Handel am Mittwoch zeitweise 1,02 Prozent tiefer.

/mis/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)