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Wechsel im Finanzressort

Pfizer-Aktie unter Druck: Finanzchef verlässt den Konzern im August

18.06.26 13:25 Uhr
Wechsel bei Pfizer: Abschied des Finanzchefs - Aktie an der NYSE in Rot | finanzen.net

Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzvorstand Dave Denton wird den Konzern im August verlassen.

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Pfizer Inc.
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Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfizer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen.

Die Pfizer-Aktie notiert am Donnerstag an der NYSE zeitweise 1,62 Prozent tiefer bei 25,50 US-Dollar.

/err/jha/

NEW YORK (dpa-AFX)

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Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com, Molly Woodward / Shutterstock.com

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