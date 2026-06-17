Wechsel im Finanzressort

Pfizer-Aktie unter Druck: Finanzchef verlässt den Konzern im August

18.06.26 13:25 Uhr

Pfizer steht vor einem Wechsel im Finanzressort. Finanzvorstand Dave Denton wird den Konzern im August verlassen.

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Wie der US-Pharmakonzern am Donnerstag in New York mitteilte, wird Finanzvorstand Dave Denton sein Amt zum 15. August niederlegen und den Konzern verlassen. Bis ein Nachfolger gefunden werde, übernehme Cecile Guegan, derzeit zuständig für die Finanzen des globalen Biopharmageschäfts den Posten. Beide Manager wollen laut Pfizer eng zusammenarbeiten, um einen nahtlosen Übergang sicherzustellen. Wer­bung Wer­bung Die Pfizer-Aktie notiert am Donnerstag an der NYSE zeitweise 1,62 Prozent tiefer bei 25,50 US-Dollar. /err/jha/ NEW YORK (dpa-AFX)

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