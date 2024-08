Wechsel von BVB-Jungstar Brunner nach Monaco perfekt

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Wechsel von Talent Paris Brunner aus Dortmund zur AS Monaco in die französische Liga ist perfekt. "Wir hätten Paris gerne langfristig an Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) gebunden, leider wollte er den von uns aufgezeigten Weg nicht mitgehen", wurde BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten zitiert.

Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 18 Jahre alten Angreifer vier Millionen Euro. Laut Medieninformationen konnte sich die Borussia in den Verhandlungen mit einer Weiterverkaufsbeteiligung durchsetzen.

Damit endet ein Verhandlungsmarathon. Dem bis 2025 an den BVB gebundenen Torjäger lag seit Monaten ein Angebot der Dortmunder für eine Vertragsverlängerung vor. Eine Einigung kam jedoch nicht zustande, weil sich Brunner mit der ihm aufgezeigten sportlichen Perspektive schwertat. Der bei der vergangenen U17-WM zum besten Spieler des Turniers gewählte Brunner wollte fester Bestandteil des Profikaders werden. Das sicherte der BVB dem Junioren-Weltmeister aber nicht fest zu./bue/DP/men