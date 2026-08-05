DAX 26.126 -0,3%ESt50 6.477 -0,1%MSCI World 4.982 +0,1%Top 10 Crypto 8,52 ±0,0%Nas 26.363 -0,8%Bitcoin 56.108 +0,4%Euro 1,1551 -0,0%Öl 79,2 -0,3%Gold 4.267 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Wechselkurse belasten

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Gewinn sinkt spürbar - Chinageschäft bleibt Belastungsfaktor

Carl Zeiss Meditec-Aktie: Gewinn sinkt spürbar - Chinageschäft bleibt Belastungsfaktor

Der Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten vor allem schwächere Geschäfte in China zu spüren bekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
30.10 EUR -0.34 EUR -1.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Zudem belasteten ungünstige Wechselkurse. Der Umsatz ging in den ersten drei Quartalen bis Ende Juni im Jahresvergleich um 2,9 Prozent auf 1,55 Milliarden Euro zurück, wie der Konzern am Donnerstag in Jena mitteilte. Das war in etwa so viel, wie Analysten erwartet hatten. Rechnet man Währungseffekte raus, dann verharrten die Erlöse auf dem Vorjahresniveau.

Werbung

Auf der Ergebnisseite lief es noch schlechter. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebita) ging in den ersten neun Monaten um fast 30 Prozent auf 124,5 Millionen Euro zurück. Und unter dem Strich blieb ein Gewinn je Aktie von 0,80 Euro - gut ein Fünftel weniger als im Vorjahr.

Angesichts der Probleme vor allem in seinem wichtigen China-Geschäft will Carl Zeiss Meditec seine Kosten senken. Von den Einsparungen könnten in den nächsten drei Jahren bis zu 1.000 Stellen weltweit betroffen sein. Die Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretern seien aufgenommen worden und verliefen konstruktiv und vertrauensvoll, teilte das Unternehmen weiter mit.

/mne/jha/

JENA (dpa-AFX)

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec , Carl Zeiss Meditec

Aktuelle Carl Zeiss Meditec Aktie News

Werbung

Carl Zeiss Meditec Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
31.07.26 Carl Zeiss Meditec Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.07.26 Carl Zeiss Meditec Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 Carl Zeiss Meditec Hold Deutsche Bank AG
07.07.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research
14.05.26 Carl Zeiss Meditec Market-Perform Bernstein Research