SMA Solar-Aktie: SMA Solar verdient deutlich mehr - Umsatz gesteigert

Wechselrichter gefragt

Das Geschäft des Wechselrichterherstellers SMA Solar boomt angesichts der hohen Nachfrage nach Solaranlagen weiter.

Dank einer deutlichen Umsatzsteigerung verbesserte sich in den vergangenen Monaten die Produktionsauslastung, was zu deutlich geringeren Fixkosten führte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Niestetal mitteilte. Sowohl operativ als auch netto vervielfachte sich so bis Ende September der Gewinn. Das Management hatte bereits Anfang Oktober vorläufige Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und dabei sein Umsatz- und operatives Gewinnziel erhöht. Es war die dritte Prognoseerhöhung im laufenden Jahr.

In den ersten neun Monaten steigerte SMA den Umsatz um fast 85 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro. Davon blieben vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) mit gut 231 Millionen Euro mehr als viermal so viel wie ein Jahr zuvor. Unterm Strich stieg der Gewinn von rund 11 Millionen auf über 180 Millionen Euro. Im Gesamtjahr will SMA 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro Umsatz erzielen, das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebitda) soll zwischen 285 und 325 Millionen Euro liegen.

