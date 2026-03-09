DAX23.950 +2,3%Est505.833 +2,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2800 +1,7%Nas22.811 +0,5%Bitcoin61.126 +3,7%Euro1,1643 +0,1%Öl89,37 -0,5%Gold5.227 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y ExxonMobil 852549 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 SAP 716460 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise sinken: DAX zieht kräftig an -- Wall Street etwas höher -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW, BioNTech, NIO, AT&T, Lumentum, Amazon, Rheinmetall, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus? Amazon-Aktie stabil: Milliardenschwere Multi-Tranchen-Anleihe zur KI-Finanzierung voraus?
NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen NIO-Aktie profitiert kräftig: Tesla-Rivale schafft im vierten Quartal schwarze Zahlen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Weg aus der Krise

Boeing-Aktie dennoch tiefer: Jet-Auslieferungen deutlich vor Airbus

10.03.26 16:13 Uhr
Boeing-Aktie fällt dennoch an der NYSE: Mehr Jets als Airbus ausgeliefert | finanzen.net

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat im Januar und Februar deutlich mehr Passagier- und Frachtjets ausgeliefert als Weltmarktführer Airbus aus Europa.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
177,42 EUR 4,12 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Boeing Co.
191,60 EUR -2,70 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Allein im abgelaufenen Monat fanden 51 Boeing-Maschinen den Weg zu den Kunden, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Das waren so viele wie zuletzt im Februar 2017. In den ersten zwei Monaten kam Boeing damit auf 97 Jets. Konkurrent Airbus lieferte im gleichen Zeitraum nur 54 Maschinen aus.

Wer­bung

Im Gegensatz zu Airbus kommt Boeing aus einer jahrelangen Krise. Wegen zweier tödlicher Abstürze, eines Flugverbots, anhaltender Produktionsmängel und des Beinahe-Unglücks einer Boeing 737 Max schrieb der Konzern jahrelang tiefrote Zahlen. Anfang 2024 stellte die US-Luftfahrtbehörde FAA Boeing unter strenge Aufsicht. Die Auslieferungen des Flugzeugbauers brachen in der Folge ein. Erst 2025 ging es wieder ein gutes Stück aufwärts.

Mit 600 ausgelieferten Maschinen lag der US-Konzern im vergangenen Jahr aber immer noch klar hinter dem Airbus-Konzern, der auf 793 Jets kam. Für 2026 hat sich Airbus-Chef Guillaume Faury 870 Maschinen vorgenommen.

Unterdessen holte Boeing im Februar Bestellungen über 21 Verkehrsflugzeuge herein, musste aber auch 6 Stornierungen hinnehmen.

Wer­bung

Im NYSE-Handelt notiert die Boeing-Aktie zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 221.89 US-Dollar.

/stw/niw/stk

ARLINGTON/SEATTLE (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Maxene Huiyu / Shutterstock.com, Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Airbus SE

DatumRatingAnalyst
13:36Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08:11Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
09.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:36Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
08:01Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
09.03.2026Airbus SE OverweightBarclays Capital
09.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
03.03.2026Airbus SE OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
08:11Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
20.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
19.02.2026Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
06.02.2026Airbus SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen