Deutsche Bank-Aktie an DAX-Spitze: Deutsche Bank holt großen Teil der Clearing-Aktivitäten nach Frankfurt

Ein Sprecher von Deutschlands größtem Geldhaus bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht der "Financial Times". Mit der Umstellung seien allerdings keine Jobverlagerungen von der Themse an den Main verbunden, sagte er. In welchem Umfang die Bank Geschäft verlagert hat, wollte er nicht konkret sagen. Die "FT" hatte berichtet, es sei fast die Hälfte.

Die Entscheidung der Deutschen Bank, künftig mehr Geschäft in Frankfurt abzuwickeln, spielt der Deutschen Börse in die Hände. Sie bemüht sich derzeit, im Zuge des Austritts Großbritanniens aus der EU derartige Geschäfte nach Frankfurt zu ziehen. Wichtigster Akteur in diesem Bereich ist LCH Clearnet, eine Tochter der Londoner Börse LSE. Bei der Deutschen Börse betreibt die Derivate-Tochter Eurex dieses Geschäft, ihr Marktanteil ist zwar zuletzt gestiegen, liegt mit aktuell acht Prozent aber immer noch weit unter dem von LCH.

Unter Clearing versteht man die Abrechnung und Abwicklung von Wertpapiergeschäften. Es steht damit zwischen dem Handel selbst und der sogenannten Verwahrung (Settlement).

Die Papiere bauten ihre Gewinne zuletzt auf 2,90 Prozent und 10,936 Euro aus - und setzten sich so mit deutlichem Abstand an die Spitze im DAX. Sie schafften es außerdem über die von Charttechnikern viel beachtete 100-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Frankfurt (Reuters)

