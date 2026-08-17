Wegen Ätna-Asche weniger Landungen am Flughafen von Catania

17.08.26 09:12 Uhr

CATANIA (dpa-AFX) - Wegen der anhaltenden vulkanischen Aktivität des Ätna ist der Flugverkehr am Flughafen von Catania erneut leicht eingeschränkt. Nach Angaben des Betreibers des Airports auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien wurde wegen des Ascheausstoßes ein Teil des Luftraums gesperrt. Dadurch ist die Zahl der möglichen Ankünfte zunächst beschränkt, hieß es.

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Bis 14.00 Uhr dürfen demnach nur fünf Flugzeuge pro Stunde in Catania landen. Für Abflüge gibt es keine Einschränkungen. Der Flughafen kündigte an, im Laufe des Tages über die weitere Entwicklung zu informieren. Passagiere wurden gebeten, sich bei den jeweiligen Airlines über den Flugstatus zu erkundigen.

Erst am Wochenende hatte sich die Lage am Flughafen wieder entspannt. Zuvor war der Flugbetrieb mehr als eine Woche lang massiv eingeschränkt gewesen. Der Ätna hatte nach einem Ausbruch wiederholt Vulkanasche ausgestoßen und für erhebliche Probleme im Flugverkehr gesorgt. Zahlreiche Flüge mussten gestrichen oder umgeleitet werden.

Am Samstag wurde die Warnstufe für den Vulkan schließlich herabgestuft. Der Flugbetrieb lief daraufhin wieder normal an. Nun sorgt der erneute Ascheausstoß wieder für Einschränkungen./rme/DP/mis