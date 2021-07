Wegen Brexit und Pandemie: Supermarktkette lockt Fernfahrer mit Bonus

Aktien in diesem Artikel

LONDON (dpa-AFX) - Im Wettbewerb um die raren Lastwagenfahrer hat die britische Supermarktkette Tesco sich für einen ungewöhnlichen Schritt entschieden. Sie bietet Fahrern, die vor Ende September einen Vertrag mit dem Unternehmen unterschreiben, einen Bonus von 1000 Pfund (1176 Euro), wie die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch berichtete. Das Angebot findet sich demnach in verschiedenen Stellenausschreibungen des Unternehmens wieder.

Supermarktketten, Logistikunternehmen und andere Branchen haben derzeit mit großen Personalausfällen zu kämpfen, weil in Großbritannien derzeit so viele Menschen an Covid-19 erkrankt sind oder als Kontakte von Infizierten benachrichtigt werden. Gleichzeitig belastet der Brexit die Situation: Wegen neuer Kontrollen und Formalitäten haben viele europäische Spediteure ihre Fahrten ins Vereinigte Königreich eingestellt. Etliche Kunden teilten in den vergangenen Tagen und Wochen Fotos von weitgehend geleerten Supermarktregalen in den sozialen Netzwerken./swe/DP/jha