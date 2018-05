VW-Chef sagte wohl in den USA aus

Diess sei um den 1. Mai herum persönlich in die USA gereist, um mit Vertretern des US-Justizministeriums und des FBIs zu sprechen, berichtete die "Bild"-Zeitung am Montag ohne Angaben von Quellen. An dem Treffen habe auch der von den US-Behörden eingesetzte Aufseher über den Volkswagen -Konzern, Larry Thomson, teilgenommen. Ein Konzerninsider sagte, Diess sei vor kurzem zu Gesprächen mit der US-Justiz in Begleitung von Thomson in die USA gereist. VW lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Medienberichten zufolge hat Diess von den US-Justizbehörden zugesichert bekommen, dass er nicht im Fokus der Strafermittlungen steht. Deshalb drohe dem Österreicher bei Auslandsreisen derzeit keine Verhaftung. Die USA würden Diess auch vorab informieren, sollte die Staatsanwaltschaft ihn wegen der Dieselmanipulation anklagen wollen oder gegen ihn einen Haftbefehl ausstellen. Auch dazu wollte sich VW nicht äußern. Aus dem Konzern hieß es, Diess reise ganz normal.

In der vergangenen Woche hatte die US-Justiz bekannt gemacht, schon im März Anklage gegen den früheren VW-Chef Martin Winterkorn wegen der Verschwörung zum Betrug erhoben zu haben. Mittlerweise hat sie gegen ihn Haftbefehl erlassen. Auch die deutsche Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Winterkorn wegen Betrugs. Wegen Marktmanipulation hat sie neben dem Ex-VW-Chef auch Diess und den früheren Finanzchef und jetzigen VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch im Visier.

Frankfurt (Reuters)

