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Wegen EU-Bedenken

Ceconomy-Aktie stabil: JD.com bei Übernahme zu Zugeständnissen bereit

Ceconomy-Aktie stabil: JD.com bei Übernahme zu Zugeständnissen bereit

Für die EU-Genehmigung der Übernahme des Mediamarkt-Mutterkonzerns Ceconomy hat JD.com Zugeständnisse angeboten.

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Das geht aus einer Aktualisierung der Webseite der EU-Kommission hervor. Dort wird aber nicht beschrieben, welche Zugeständnisse der chinesische E-Commerce-Konzern anbietet.

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Die Kommission hat Mai dieses Jahres im Rahmen der Verordnung der Staatengemeinschaft über drittstaatliche Subventionen eine eingehende Untersuchung des Angebots eingeleitet und im Juli eine formelle Mitteilung der Beschwerdepunkte herausgegeben. Hintergrund sind Bedenken, dass JD.com möglicherweise Subventionen erhalten hat, die den Binnenmarkt verzerren. Die Kommission hat eine vorläufige Frist bis zum 23. Oktober gesetzt, um ihre Untersuchung abzuschließen.

Die Ceconomy-Aktie steht im XETRA-Handel zeitweise bei 3,91 Euro und damit 0,13 Prozent über ihrem Schluss.

Von Edith Hancock

DOW JONES

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

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19.08.19 JDcom Equal Weight Barclays Capital
13.12.18 JDcom Neutral Mizuho
22.10.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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