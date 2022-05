Twitter-Aktie stürzt vorbörslich ab: Musk setzt Twitter-Übernahme "vorübergehend" aus

Der Twitter -Deal sei "vorübergehend ausgesetzt", weil er auf Details dazu warte, ob Fake-Accounts wirklich weniger als fünf Prozent der Nutzer des Kurznachrichtendienstes ausmachen würden, schrieb Elon Musk am Freitag in einem Tweet.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn