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Heute im FokusDAX fällt -- Plug Power mit durchwachsenen Zahlen -- D-Wave, Chip-Aktien, Rheinmetall, Telekom, Aramco, Bayer, Munich Re, Siemens Energy, Novo Nordisk,VW im Fokus
eBay lehnt wohl Übernahmeangebot von GameStop ab. IONOS mit starken Zahlen. thyssenkrupp verbessert operatives Ergebnis. thyssenkrupp nucera enttäuscht. ASIC-Untersuchung belastet DroneShield. Zahlen und Ausblick lösen Abverkauf bei Under Amour aus. Hims & Hers in der Verlustzone. Schwache AST SpaceMobile-Zahlen belasten auch Rocket Lab.
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