DAX23.684 -0,5%Est505.891 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -0,6%Nas22.930 +0,1%Bitcoin61.069 +0,8%Euro1,1707 +0,2%Öl100,8 +6,9%Gold4.727 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Amazon 906866 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche gescheitert: DAX fällt -- Dow leichter -- Entlastung bei Benzinpreisen kommt -- Nike, Palantir, DroneShield, TUI, Telekom, VW, Rüstungsaktien, BioNTech, Lufthansa im Fokus
Top News
nVent Electric überzeugt mit Wachstumszielen bis 2028 nVent Electric überzeugt mit Wachstumszielen bis 2028
NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Intel von vor 10 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wegen hoher Spritpreise? Weniger Verkehr rund um Ostern

13.04.26 16:04 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Rund um Ostern war dieses Jahr weniger Stau und Verkehr. "Sowohl auf den Fernstraßen als auch in typischen Ausflugsregionen war die Verkehrsdichte geringer als in den Osterferien 2025 und 2024", hat der ADAC ermittelt. "Vor dem Hintergrund sehr hoher Kraftstoffpreise wird das Auto offenbar häufiger stehen gelassen", vermutet man beim Verkehrsclub.

Besonders deutlich war der Rückgang beim Verkehr rund um das Osterwochenende, an dem traditionell viele Tagesausflüge und Familienbesuche stattfinden. Am Gründonnerstag gab es rund 5 Prozent weniger Staus als vor einem Jahr und sogar 12 Prozent weniger als 2024, am Karfreitag waren es 21 Prozent weniger als 2025 und ein Viertel weniger als 2024.

"Die Entwicklung deutet darauf hin, dass sich die hohen Kraftstoffpreise auch im diesjährigen Osterausflugsverkehr bemerkbar gemacht haben", heißt es vom ADAC. Superbenzin der Sorte E10 hatte am Ostermontag den höchsten Stand seit 2022 erreicht, Diesel am Dienstag nach Ostern den höchsten Stand aller Zeiten. Die Kraftstoffe kosteten rund 40 beziehungsweise rund 70 Cent mehr als vor Beginn des Iran-Krieges./ruc/DP/jha