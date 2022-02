Wegen Kriegs: ARD und ZDF zeigen Morgenmagazin erstmals am Wochenende

MÜNCHEN/MAINZ (dpa-AFX) - ARD und ZDF bieten wegen des Kriegs in der Ukraine ihre Morgenmagazine erstmals auch am Wochenende an. Am Samstag berichtet das "ZDF-Morgenmagazin" (7.00 bis 10.30 Uhr) über das Kriegsgeschehen und am Sonntag das "ARD-Morgenmagazin" (7.00 bis 9.30 Uhr), wie die öffentlich-rechtlichen Sender am Freitag ankündigten. Beide Live-Sendungen seien jeweils sowohl in der ARD als auch im ZDF zu sehen, zudem auf dem gemeinsamen Sender Phoenix./rin/DP/ngu