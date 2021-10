Continental-Aktie springt nach Zahlen zeitweise an die DAX-Spitze - Continental senkt Ausblick 2021

Der DAX -Konzern rechnet nur noch mit einem Konzernumsatz von ca. 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro statt 33,5 bis 34,5 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge werde bei 5,2 bis 5,6 Prozent statt 6,5 bis 7 Prozent erwartet.

Die bisherige Prognose basierte auf einem erwarteten Wachstum der globalen Produktion von Pkw- und leichten Nutzfahrzeugen zwischen 8 und 10 Prozent. Inzwischen gehe Continental aber davon aus, dass die globale Produktion in einer Spanne von plus bzw minus 1 Prozent über bzw. unter dem Vorjahreswert liegen wird. Zudem verstärkten sich die negativen Auswirkungen der Kostensteigerung für wichtige Zulieferungen, einschließlich Elektronik und elektromechanischer Komponenten für Automotive Technologies, Rohmaterialien für Rubber Technologies sowie Energie und Logistik erheblich.

Continental-Aktien springen nach Zahlen an die DAX-Spitze

Die Aktien von Continentalsind am Freitag nach Quartalszahlen und trotz der wegen des allgemeinen Chipmangels gesenkten Jahresprognose an die DAX-Spitze gesprungen. Im Hoch stiegen die Papiere des Autozulieferers via XETRA bis auf 102,60 Euro. Später notieren sie noch 1,51 Prozent höher bei 99,65 Euro.

Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect wies darauf hin, dass die Quartalszahlen von Conti die insgesamt schwierige Situation in der ganzen Automobilbranche sehr gut widerspiegelten. "Die Marktteilnehmer hatten wesentlich schlechtere Zahlen erwartet." Gerade im Bereich Automotive Technology zeige sich die gute Positionierung des Unternehmens, ergänzte er. Lipkow verwies allerdings auch auf das "eher dünne Handelsvolumen in den Aktien".

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)

