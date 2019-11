Hunderte Continental-Beschäftigte protestieren gegen Stellenabbau - Aus für Hydraulik-Geschäft

Sie waren von Standorten aus ganz Deutschland angereist und appellierten vor einer Aufsichtsratssitzung an die Unternehmensleitung, das Konzept zur Neuausrichtung des Autozulieferers zu überdenken. Conti soll angesichts des Umbruchs der Autobranche künftig weniger Hydraulik und Technik für Verbrennungsmotoren anbieten - mit entsprechenden Folgen für die Jobs. Stattdessen will sich der Zulieferer unter anderem auf Elektronik, Sensorik und automatisiertes Fahren konzentrieren.

Nach Angaben der IG Metall kamen 870 Beschäftigte zu der Kundgebung, auch aus besonders betroffenen Standorten wie Babenhausen (Hessen), Roding und Regensburg (Bayern) oder Oppenweiler (Baden-Württemberg), ebenso aus Gifhorn und Hannover-Stöcken. In den Werken selbst liefen parallele "Aktionstage", die Chemiegewerkschaft IG BCE schloss sich den Protesten an. Eine Unterschriften-Tafel wurde der Konzernführung übergeben und im Foyer der Zentrale aufgestellt.

IG-Metall-Vizechefin Christiane Benner - zugleich stellvertretende Vorsitzende des Continental-Aufsichtsrats - kritisierte, der Umbauplan sei überhastet: "Wir wollen die Prozesse verbessern. Aber wir brauchen mehr Zeit." Das Management dürfe die Veränderungen nicht einfach mit Verweis auf die schwierige Lage der Autobranche möglichst schnell durchdrücken. Bisher sei zudem unklar, wie genau die Spitze den Konzern langfristig aufstellen wolle - dabei dürfte es auch noch lange eine Nachfrage nach Technik für Diesel- und Ottomotoren geben. Die bislang vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen reichten nicht aus, meinte Benner: "Es müssen alle Beschäftigten mitgenommen werden."

Vorstandschef Elmar Degenhart hatte zugesagt, dass Kündigungen nur als "allerletztes Mittel" denkbar seien. Grundsätzlich will Continental den Umbau über möglichst viele Umschulungen und über die Nicht-Nachbesetzung von Stellen abfedern. Personalvorständin Ariane Reinhart erklärte: "Angesichts der Transformation unserer Industrien und rückläufiger Märkte leiten wir umgehend und vorausschauend über drei bis sieben Jahre die notwendigen Anpassungen ein."

Man werde die betroffenen Mitarbeiter "bestmöglich unterstützen", versprach Reinhart - neben weiterer Qualifizierung auch über den konzerninternen Arbeitsmarkt und Kooperationen mit Partnerunternehmen. "Wir vertrauen auf unsere zusätzlichen Beschäftigungschancen auf unseren profitablen Wachstumsfeldern." Gewerkschafterin Benner kündigte an: "Wir werden der Kapitalseite Vorschläge machen, wie der Umbau nachhaltiger geplant werden kann."

Weltweit könnten laut Conti bis 2023 rund 15 000 Jobs von "Veränderungen" betroffen sein, davon 5000 in Deutschland. Die IG Metall sieht auch Managementfehler als Ursache für den Stellenabbau .

Continental-Aufsichtsrat beschließt Aus für Hydraulik-Geschäft

Der Autozulieferer wird sich definitiv aus dem Geschäft mit Hydraulik-Technik für Verbrennungsmotoren zurückziehen. Entsprechende Pläne des Vorstands bestätigte der Aufsichtsrat des DAX-Konzerns am Mittwoch bei einer Sitzung in Hannover. Die Fertigung hydraulischer Komponenten für Benzin- und Dieselantriebe solle "in den kommenden Jahren" auslaufen, erklärte das Unternehmen. "Hintergrund ist der durch verschärfte Abgasgesetze beschleunigte, disruptive Umstieg der Autoindustrie auf Elektromobilität", hieß es. Die Hydraulik-Nachfrage sei eingebrochen.

Bisher stellt Continental zugehörige Teile wie Hochdruckpumpen oder Einspritzdüsen etwa im bayerischen Roding, im sächsischen Limbach-Oberfrohna sowie in den USA (Newport News) und in Italien (Pisa) her. Der Konzern setzt angesichts des Umbruchs der Autobranche künftig vor allem auf Elektronik, Sensorik und Technologien zum automatisierten Fahren. Auch die Reifensparte und das Geschäft mit Endkunden bleiben Schwerpunkte. Vor der Sitzung der Kontrolleure hatten Hunderte Conti-Mitarbeiter aus ganz Deutschland an der Konzernzentrale gegen die geplanten Stellenstreichungen protestiert.

