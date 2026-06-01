DAX24.901 ±0,0%Est506.247 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4900 +1,0%Nas26.684 +3,1%Bitcoin57.261 +0,1%Euro1,1592 ±0,0%Öl82,04 -1,6%Gold4.329 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Amazon 906866 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX in Grün -- Asiens Börsen uneins - Nikkei erstmals über 70.000 Punkten -- Japans Notenbank hebt Leitzins wieerwartet an -- Rheinmetall, Commerzbank & UniCredit im Fokus
Top News
Stabile Tendenz: DAX liegt moderat im Plus - 25.000er-Marke bleibt im Blick Stabile Tendenz: DAX liegt moderat im Plus - 25.000er-Marke bleibt im Blick
Commerzbank und UniCredit im Fokus: Bundesregierung stellt sich gegen harte Übernahmestrategie - Aktien im Plus Commerzbank und UniCredit im Fokus: Bundesregierung stellt sich gegen harte Übernahmestrategie - Aktien im Plus
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wegen Schlafstörungen in Klinik - Männer häufiger betroffen

16.06.26 09:42 Uhr

WIESBADEN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anzahl der Menschen, die aufgrund von Schlafstörungen stationär im Krankenhaus behandelt wurden, ist über die Jahre deutlich gesunken. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden waren es 2024 rund 67.200 Patientinnen und Patienten, das sind 59 Prozent weniger als 20 Jahre zuvor.

"Ein Grund für den Rückgang dürfte sein, dass Schlafstörungen zunehmend auch ambulant in Schlaflaboren oder zuhause behandelt werden können", erklärten die Statistiker.

Laut den Daten wurden zwanzig Jahre zuvor - also im Jahr 2004 - noch 165.400 Menschen mit Schlafstörungen stationär behandelt. Den niedrigsten Stand in diesem Zeitraum gab es im Jahr 2022 mit 62.300 Fällen.

Aber warum genau waren die Menschen in Behandlung?

"Zu den Diagnosen gehören vor allem die Schlafapnoe, aber auch Ein- und Durchschlafstörungen, Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus oder ein krankhaft gesteigertes Schlafbedürfnis", hieß es.

Den Angaben zufolge kommen Männer deutlich häufiger mit Schlafstörungen in eine Klinik: Im Jahr 2024 entfielen 68 Prozent der Behandlungsfälle auf Männer und 32 Prozent auf Frauen. Zum Vergleich: 20 Jahre war Geschlechterunterschied sogar noch größer - mit 78 Prozent Männern und 22 Prozent Frauen.

Und wie alt sind die Patientinnen und Patienten in der Regel? Laut den Statistikern ist ein Großteil im mittleren bis höheren Alter: 58 Prozent der Behandelten im Jahr 2024 waren 50 bis 74 Jahre alt.

Das Bundesamt gab die Daten zum Tag des Schlafes an diesem Sonntag (21. Juni) bekannt./jto/DP/jha