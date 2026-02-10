DAX24.882 -0,4%Est506.022 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5100 -3,0%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.080 -3,1%Euro1,1916 +0,2%Öl69,59 +0,7%Gold5.052 +0,5%
Wegen Streikaufruf: Flugausfälle am Airport Hamburg möglich

11.02.26 08:54 Uhr
HAMBURG/FRANKFURT (dpa-AFX) - Wegen des angekündigten Streiks für das Lufthansa-Personal kann es am Donnerstag auch am Hamburger Flughafen zu Streichungen und Änderungen bei Lufthansa-Flügen kommen. Dies teilte der Airport am Mittwoch mit. Von Hamburg aus hatte Lufthansa den Angaben zufolge am Donnerstag je 12 Ankünfte und Abflüge nach Frankfurt sowie je zehn Ankünfte und Abflüge nach München geplant.

Die Fluggesellschaft hatte mitgeteilt, Gäste in jedem Fall automatisch zu benachrichtigen, wenn ihr Flug betroffen sein sollte.

Aufgerufen zum Streik haben die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit für die Piloten und die Kabinengewerkschaft Ufo für die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter. Während die Piloten laut Aufruf der Vereinigung Cockpit für höhere Betriebsrenten streiken, will die Kabinengewerkschaft Ufo einem Sprecher zufolge mit einem Warnstreik Verhandlungen zu verschiedenen Tarifverträgen erzwingen./gyd/DP/mis

