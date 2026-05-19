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Wegen Treffen mit Orcel: Commerzbank kürzt Ex-Chef Knof das Gehalt

20.05.26 15:31 Uhr
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WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Commerzbank hat ihrem früheren Chef Manfred Knof wegen eines geheimgehaltenen Treffens mit Unicredit-Chef (UniCredit) Andrea Orcel einen Teil seines Gehalts gestrichen. Der Dax-Konzern (DAX) habe Knofs variable Vergütung für das Jahr 2024 um 30 Prozent gekürzt, antwortete Aufsichtsratschef Jens Weidmann auf Fragen von Aktionärsvertretern bei der Hauptversammlung des Frankfurter Geldhauses am Mittwoch in Wiesbaden.

Die Commerzbank hatte das Verhalten des Managers rechtlich bewerten lassen. "Das Gutachten hat eine Pflichtverletzung von Herrn Dr. Knof bejaht", sagte Weidmann. Denn er habe den Aufsichtsrat nicht über das Treffen vom September 2024 in Kenntnis gesetzt. Allerdings dürfe die Bank variable Vergütungen nur für diejenigen Jahre anpassen, für die ein Pflichtverstoß festgestellt worden sei. (

Der Aufsichtsrat und Knofs Nachfolgerin Bettina Orlopp hatten laut früherer Aussage erst im Jahr 2025 aus der Presse erfahren, dass sich der Manager mit Orcel getroffen hatte - kurz nachdem die italienischen Großbank Unicredit bei der Commerzbank als Großaktionärin eingestiegen war. Seitdem haben die Italiener ihre Beteiligung immer weiter ausgebaut. Inzwischen halten sie knapp 30 Prozent der Commerzbank-Anteile sowie weitere Finanzinstrumente und haben ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien vorgelegt./stw/ben/he

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