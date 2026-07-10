Wegner: 'Ich bin als Regierender Bürgermeister gewählt'

10.07.26 15:50 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will weiter im Amt bleiben, auch wenn er die Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahl aufgibt. Das sagte der CDU-Politiker bei einer Pressekonferenz am Nachmittag. "Ich bin als Regierender Bürgermeister gewählt", sagte er.

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Seine Amtszeit ende mit der Bildung einer neuen Regierungskoalition und der Wahl eines neuen Regierungschefs. Wegner schloss aus, Senator in einer künftigen Landesregierung zu werden.

Zu möglichen Nachfolgern als Spitzenkandidat machte Wegner keine konkreten Angaben. "Die Berliner CDU hat viele kluge Köpfe", sagte er. Gefragt nach Finanzsenator Stefan Evers, der in dem Zusammenhang genannt wurde, sagte er: "Sie wissen, dass ich mit Stefan Evers seit vielen Jahren vertrauensvoll zusammenarbeite." Aber er habe das nicht zu entscheiden. Das werde zunächst am Abend die Runde der Kreisvorsitzenden besprechen. "Der Landesvorstand muss dann eine Entscheidung treffen."/ah/DP/nas