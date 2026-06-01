DAX24.953 -0,7%Est506.248 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0800 -4,5%Nas25.723 -1,7%Bitcoin54.847 -2,0%Euro1,1379 -0,4%Öl77,09 -1,4%Gold4.127 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Dow stabil -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX verbrennt Milliarden an Börse -- Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti im Fokus
Top News
Oracle tauscht Mitarbeiter gegen Chips - 21.000 Jobs weg - Kahlschlag kein Aktienkursteiber Oracle tauscht Mitarbeiter gegen Chips - 21.000 Jobs weg - Kahlschlag kein Aktienkursteiber
Hyperscaler unter Druck: Warum die Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft an Boden verlieren Hyperscaler unter Druck: Warum die Aktien von Alphabet, Amazon und Microsoft an Boden verlieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Wegner lobt Renten-Kompromiss - und drängt auf Steuerreform

23.06.26 16:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat die Vorschläge für eine Rentenreform begrüßt. Gleichzeitig forderte er eine umfassende Steuerreform. "Wir brauchen eine solide und verlässliche Rentenreform, die die heutigen Rentnerinnen und Rentner, aber auch die nachfolgenden Generationen absichert - und für die jungen Menschen auch leistbar ist", teilte Wegner auf dpa-Anfrage mit. "Ich begrüße es, dass die Rentenkommission das Konzept einstimmig beschlossen hat."

Die Vorschläge der Rentenkommissionen wie die Einführung einer verpflichtenden Kapitalrente seien ein guter Weg, um das Rentensystem in Deutschland zu stabilisieren.

Wegner drängt auf eine Steuerreform

"Das Konzept muss jetzt insgesamt betrachtet werden, damit wir in Deutschland wieder auf einen guten Weg zu Stabilität und Wachstum kommen", forderte Wegner. "Und wir brauchen jetzt auch eine umfassende Steuerreform, um vor allem die Menschen in der Mitte der Gesellschaft zu entlasten."

Union und SPD wollen die Empfehlungen der Rentenkommission schnell eins zu eins umsetzen, wie Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und Sozialministerin Bärbel Bas (SPD) nach Entgegennahme des Abschlussberichts der Kommission ankündigten.

Alle Generationen wären von den 33 Empfehlungen der Kommission betroffen. Das Ziel ist, die gesetzliche Rente auf Jahrzehnte hinaus sicher und bezahlbar machen. Zu den Vorschlägen gehören die Einführung einer "Kapitalrente", die das Rentenniveau stabilisieren und die Anhebung des gesetzlichen Rentenalters, das in den nächsten Jahrzehnten über 67 Jahre hinaus steigen soll. Außerdem soll die Möglichkeit zur sogenannten Frührente eingeschränkt und die Gruppe der Beitragszahler unter anderem auf Selbstständige ausgeweitet werden./ah/DP/stw