Wegner will auch CDU-Parteivorsitz aufgeben

10.07.26 16:02 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) will nach der Spitzenkandidatur auch den Vorsitz des CDU-Landesverbandes aufgeben. Er wolle "selbstverständlich zum nächstmöglichen Zeitpunkt" einen Wechsel beim Landesvorsitz herstellen, sagte Wegner in Berlin. "Die entscheidende Frage ist: Wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt?" Über das weitere Prozedere wolle er mit den Vorsitzenden der CDU-Kreisverbände beraten. Wegner ist seit 2019 Vorsitzender des Berliner CDU-Landesverbandes./uk/DP/nas