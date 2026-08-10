DAX 26.322 +0,0%ESt50 6.539 +0,2%MSCI World 5.008 +0,7%Top 10 Crypto 8,39 +2,1%Nas 26.640 -0,2%Bitcoin 56.180 +0,2%Euro 1,1552 -0,1%Öl 85,4 +2,2%Gold 4.331 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Wehrbeauftragter: Volle Schränke in Kasernen durch neue Ausrüstung

BERLIN (dpa-AFX) - Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Henning Otte, befürchtet angesichts der neuen Ausrüstung für die Bundeswehr überfüllte Schränke in den Kasernen. "Durch den größeren Umfang der persönlichen Ausrüstung stoßen Soldatinnen und Soldaten bei der Unterbringung ihrer Ausstattung an Grenzen", sagte Otte den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft (NBR).

Werbung

Die vorhandenen Spinde und Lagermöglichkeiten würden oftmals nicht ausreichen, um die persönliche Ausrüstung sachgerecht und ordentlich zu verstauen, sagte Otte weiter. Zugleich begrüßte er, dass die Soldatinnen und Soldaten neue Ausstattung erhalten hätten. "Sie verbessert Schutz, Einsatzfähigkeit und Ausstattung unserer Soldatinnen und Soldaten und trägt damit unmittelbar zur Stärkung der Truppe bei." Allerdings dürften die praktischen Auswirkungen im Dienstalltag nicht außer Acht gelassen werden - eine "zeitgemäße Infrastruktur" müsse mitgedacht werden.

Die Bundeswehr beschafft seit einiger Zeit umfangreich neue Ausrüstung - sowohl für einzelne Soldatinnen und Soldaten als auch für ganze Verbände. Zur persönlichen Ausrüstung gehören unter anderem neue Kampfbekleidung, Schutzwesten, Gefechtshelme und Rucksäcke./gge/DP/men