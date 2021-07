Weidmann: Neue EZB-Strategie hilft bei Sicherung der Preisstabilität

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann hat die neue geldpolitische Strategie der Europäischen Zentralbank (EZB) verteidigt. "Die neue Strategie hilft der Geldpolitik , Preisstabilität für die Menschen im Euroraum zu sichern", heißt es in einer Erklärung Weidmanns. Eine Inflationsrate von 2 Prozent in der mittleren Frist sei als Ziel klar und leicht zu verstehen. "Wir streben weder niedrigere noch höhere Raten an, das war mir wichtig", so Weidmann. Bisher hatte die EZB Preisstabilität als eine Inflationsrate von unter, aber nahe 2 Prozent definiert.

Laut der neuen Strategie kann die Inflation vorübergehend in die eine oder andere Richtung vom Ziel abweichen. "Aber wir machen unsere Geldpolitik nicht von Zielverfehlungen in der Vergangenheit abhängig: Unsere Strategie bleibt nach vorne gerichtet und berücksichtigt die neue Herausforderung der effektiven Zinsuntergrenze", stellte Weidmann klar.

Das ist der wesentliche Unterschied zwischen der EZB-Strategie und der von der US-Notenbank verfolgten Strategie eines durchschnittlichen Inflationsziels. Letzteres bedeutet, dass die US-Notenbank nach Phasen zu niedriger Inflation auch Phasen erhöhter Inflation tolerieren will.

Klimawandel und Klimaschutz werden laut Weidmann künftig eine bedeutende Rolle dabei spielen, wie die EZB ihr Mandat erfüllt. "Wir bauen nicht nur unsere Analysekapazitäten aus. Es ist richtig, dass wir insbesondere bei den finanziellen Risiken aus Klimawandel und Klimapolitik ansetzen, die Offenlegung notwendiger Informationen fordern und unser Risikomanagement verbessern", erläuterte der Bundesbank-Präsident.

