Weil: Bundesweiten Stufenplan wird es am Mittwoch wohl nicht geben

HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) geht nicht davon aus, dass es nach den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch einen bundesweiten Stufenplan zu Corona-Lockerungen geben wird. Auf eine entsprechende Frage in einem Interview der ARD-"Tagesthemen", das am Dienstagabend ausgestrahlt werden sollte, sagte Weil: "Nein noch nicht morgen, aber wir müssen unbedingt diese Diskussion miteinander führen." Viele Bürgerinnen und Bürger würden mit Recht fragen, wie es denn jetzt eigentlich weitergehen solle. "Die Antwort wird morgen noch nicht erfolgen können, das ist jedenfalls mein Eindruck, aber sie muss dann beim nächsten Mal stattfinden."

"Ich denke, was realistisch ist, dass wir miteinander sagen, dass der Lockdown bis zum 1. März fortgesetzt werden soll", sagte der SPD-Politiker weiter. "Das ist in einer solchen Situation, wo die Zahlen wirklich immer noch zu hoch sind, meines Erachtens auch richtig."

Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über weitere Corona-Maßnahmen nach dem 14. Februar beraten. Unter anderem die niedersächsische Regierung hat selbst einen Stufenplan für Lockerungen als Vorschlag erarbeitet./sax/DP/he