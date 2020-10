Weil dringt auf Erhalt des MAN-Standorts in Salzgitter

SALZGITTER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat den Beschäftigten am bedrohten MAN-Standort Salzgitter die Unterstützung der Landesregierung zugesichert. Der SPD-Politiker forderte den zum VW (Volkswagen (VW) vz)-Konzern gehörenden Lkw-Hersteller auf, eine "gute Perspektive" für den Standort zu erhalten: "Das muss eine Industrieproduktion weiterhin sein, die hier stattfindet", sagte Weil bei einem Besuch auf Einladung des Betriebsrats am Montag. "Ich glaube, der gute Wille dafür ist auf beiden Seiten vorhanden." Die Verhandlungen von Arbeitgeber und Arbeitnehmern würden in den nächsten Tagen aufgenommen.

Der kriselnde Lkw- und Bushersteller MAN hatte im September angekündigt, weltweit bis zu 9500 Stellen zu streichen, um bis 2023 eine Ergebnisverbesserung von rund 1,8 Milliarden Euro zu erreichen. Aus Sicht der IG Metall ist das Werk für Achsen und Kurbelwellen in Salzgitter in Gefahr. Eine mögliche Verlagerung der Komponentenproduktion ins polnische Krakau bedrohe 1400 der 2400 Stellen. Salzgitter wäre dann nur noch ein Logistik-Standort./cwe/DP/nas

