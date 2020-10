Weil fordert konsequente Beschlüsse bei Bund-Länder-Gesprächen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat seine Amtskollegen aus den übrigen Ländern vor der Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Einigkeit gemahnt, um konsequente Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Krise zu erreichen. Er rate "heute zu disziplinierten Beratungen, zu konsequenten Beschlüssen und zu einer einheitlichen Kommunikation", sagte Weil im ARD-Morgenmagazin.

Einig sei man sich nach seiner Ansicht, "dass wir das Bildungswesen, also Schulen und Kindertagesstätten, möglichst in Ruhe lassen wollen". Dasselbe gelte auch für die Wirtschaft, denn ansonsten drohten "unverhältnismäßig viel höhere" Schäden. "Wenn beides so ist, dann werden wir Bürgerinnen und Bürger uns darauf einstellen müssen, dass wir in unserer Lebensführung uns zurücknehmen müssen", hob der SPD-Politiker hervor. Verglichen mit einem ungebremsten Infektionsgeschehen sei dies "wirklich die bessere Lösung".

October 28, 2020 04:13 ET (08:13 GMT)