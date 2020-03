Weil ruft SPD zum Führungsanspruch auf

BERLIN (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ruft seine Partei auf, den Anspruch auf politische Führung in Deutschland zu erheben. "Die SPD ist eine Volkspartei, die den Anspruch haben muss, politische Führung zu übernehmen", sagte Weil der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Das heißt, dass man nicht nur ein entsprechendes Programm und eine sehr siegeswillige Partei hat, sondern dafür auch ein personelles Angebot." Die SPD brauche dabei auch einen Anwärter oder eine Anwärterin aufs Kanzleramt: "Ich halte es für richtig, dass die SPD einen Kanzlerkandidaten aufstellt." In Umfragen verbesserte sich die SPD zuletzt leicht auf 16 Prozent. Monatelang lag sie bei vielen Instituten bei 13 Prozent./bw/DP/zb