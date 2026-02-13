DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.526 +0,9%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Microsoft 870747 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Aufatmen am Kryptomarkt: Bitcoin kratzt an 70.000er-Marke - auch Ethereum, Ripple und Solana im Aufwind Aufatmen am Kryptomarkt: Bitcoin kratzt an 70.000er-Marke - auch Ethereum, Ripple und Solana im Aufwind
Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen Alphabet-Aktie: Google-Tochter Waymo lässt DoorDash-Kuriere Robotaxi-Türen schließen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Weimer: Hätte mir bei Ludwig-Erhard-Gipfel Ärger sparen können

14.02.26 14:11 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eingeräumt, dass er beim Streit um sein Medienunternehmen und dessen Ludwig-Erhard-Gipfel früher hätte handeln können. "Rückblickend würde ich natürlich sagen, das hätte ich am Anfang besser gleich machen können, da hätte ich mir den Ärger im Herbst gespart", sagte der parteilose Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks mit Blick auf das Übertragen seiner Verlagsanteile an einen Treuhänder.

Wer­bung

Weimer wies darauf hin, dass er kein Profipolitiker sei. Als er in die Politik gegangen sei, habe er gefragt, was die Regeln seien. "Und die habe ich befolgt." Er habe dann aber in der Debatte gemerkt, dass es nicht nur um diesen formalen Aspekt gehe. "Es gibt eine politische Kultur, die von dir erwartet, dass aber auch wirklich alles, alles getrennt wird." Diesen Schritt habe er dann vollzogen.

Weimer übertrug seine Unternehmensanteile an Treuhänder

Der Politiker und Unternehmer war im vergangenen Jahr in die Kritik geraten, weil die von ihm und seiner Frau gegründete Weimer Media Group nach Medienberichten auf ihrem alljährlichen Ludwig-Erhard-Gipfel Unternehmen gegen Geld exklusiven Zugang zu Bundesministern angeboten haben soll. Sie warb demnach explizit mit "Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger". An der Veranstaltung am Tegernsee nahmen regelmäßig Bundesminister und andere Spitzenpolitiker teil.

Weimer sah sich dem Vorwurf ausgesetzt, er trenne nicht sauber sein politisches Amt und privatwirtschaftliche Interessen. Nach dem Eintreten in die Bundesregierung hatte er zunächst nur seine Funktionen und Stimmrechte im Verlag abgegeben. Später übertrug er seine Unternehmensanteile von 50 Prozent einem Treuhänder.

Wer­bung

Angelegenheit ist für Weimer erledigt

Im Deutschlandfunk sagte Weimer, der Vorgang sei für ihn abgeschlossen. "Ich habe meine Lehren gezogen und jetzt ist alles wieder gut." Auf die Frage, ob es keine "Spätfolgen" gebe, antwortete er mit "nein". Die Angelegenheit spiele keine Rolle mehr./sk/DP/zb