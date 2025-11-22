DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin72.923 -1,3%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street höher -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Kryptokurse am Samstagvormittag Kryptokurse am Samstagvormittag
Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld Webinar: Unterschätzte Chancen - Small-Cap-ETFs im aktuellen Marktumfeld
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!

Weinkellereien rechnen mit etwas höheren Glühweinpreisen

22.11.25 10:09 Uhr

MAINZ (dpa-AFX) - Die Preise für einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt legen in diesem Jahr etwas zu - aber längst nicht in allen Städten. "Wir gehen von moderat steigenden Glühweinpreisen aus, das könnten regional schwankend zwischen zwei und maximal zehn Prozent sein", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Weinkellereien, Peter Rotthaus, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. In einer Reihe von Städten gibt es die Tasse oder den Becher aber zum Preis des Vorjahres.

Wer­bung

Glühwein kostet zwischen vier und fünf Euro

"Der Preis für eine Tasse Glühwein wird bei den größeren Weihnachtsmärkten voraussichtlich bei rund fünf Euro liegen", sagte Rotthaus. Zuletzt seien es auf vielen Märkten um die 4,50 Euro gewesen. Allerdings sei dies regional sehr unterschiedlich. In Mainz und Koblenz etwa bleibt es nach Angaben der Städte bei vier Euro pro Tasse, ebenfalls in Trier, wie Rotthaus berichtet.

In Stuttgart, Frankfurt, Augsburg, Braunschweig, Hannover und Dortmund kostet der Glühwein nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) ebenfalls so viel wie im vergangenen Jahr. Zumindest zwei große Anbieter von Winzerglühwein hätten die Preise auch nicht erhöht, sagte DWI-Sprecher Ernst Büscher.

Viele Gründe für höhere Preise

In einigen Städten seien bereits im vergangenen Jahr die Preise erhöht worden, sagt Rotthaus. Grund für den Anstieg seien höhere Kosten für Fracht, Verpackung, Löhne und Energie. Beim Fruchtglühwein sei ein höherer Preis auf eine international schlechte Ernte zurückzuführen./irs/DP/zb