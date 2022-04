Weißes Haus: Erste schwarze Richterin am Supreme Court 'historisch'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung von Präsident Joe Biden hat die Bestätigung von Ketanji Brown Jackson als erste schwarze Richterin am Supreme Court als historisch gefeiert. "Dies ist ein historischer Tag für das Weiße Haus und für das Land", sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Donnerstag. "Und es ist die Erfüllung eines Versprechens, das der Präsident dem Land gegeben hat." Der Demokrat Biden hatte im Wahlkampf versprochen, im Fall seines Sieges erstmals eine schwarze Frau als Richterin für das Oberste Gericht der USA zu nominieren. Im Februar hatte er Jackson als seine Kandidatin präsentiert. Der Senat hatte die liberale Juristin am Donnerstag für das Amt bestätigt.

An der konservativen Mehrheit am Obersten Gericht ändert die Bestätigung der 51-Jährigen nichts - sie löst den liberalen Richter Stephen Breyer ab, der mit 83 in den Ruhestand geht. Unklar ist, wann genau Jackson das Amt übernimmt. Breyer hatte Ende Januar angekündigt, er plane, zur Sommerpause des Gerichts Ende Juni oder Anfang Juli in den Ruhestand zu gehen, sollte seine Nachfolge bis dahin feststehen. Biden, Vizepräsidentin Kamala Harris und Jackson wollten am Freitagmittag im Garten des Weißen Hauses gemeinsam vor die Presse treten, wie die US-Regierung mitteilte./cy/DP/zb