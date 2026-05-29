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Weißes Haus inszeniert ICE-Festnahmen als Kampf gegen Aliens

31.05.26 17:24 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit einer eigens dafür kreierten Webseite feiert die US-Regierung unter Präsident Donald Trump ihre radikale Abschiebepolitik. "Sie wandeln unter uns", ist auf "aliens.gov" als Unterseite des offiziellen Internetauftritts des Weißen Hauses zu lesen.

"Sie haben in denselben Läden eingekauft, dieselben Schulklassen besucht wie unsere Kinder und lebten scheinbar normale menschliche Existenzen. Mit einer Ausnahme - sie gehören nicht hierher", ist darauf in grünem durchlaufenden Text vor Sternenhintergrund zu lesen. Aufbereitet wie eine Mischung verschiedener Science-Fiction-Abenteuer und Alien-Thriller wird die angebliche Geschichte der illegalen Einwanderung erzählt, wie die US-Regierung sie darstellt: Als ein lange gehütetes Geheimnis, bei dem Millionen "im Schutz der Dunkelheit" gekommen seien und sich in der Gesellschaft eingerichtet hätten.

Diese "Aliens" seien keine "kleinen grünen Männchen", sondern Millionen von Illegalen, die ins Land eingefallen seien, heißt es weiter. Die Betreffenden werden auch im Weiteren konsequent als "Aliens" bezeichnet, wobei der englische Begriff neben Außerirdischer auch Ausländer oder Fremder bedeuten kann.

Eine "Alien-Arrest Map" genannte USA-Karte zeigt angeblich live die Festnahmen der Einwanderungsbehörde ICE in den USA. Eine sich stets erhöhende Zahl dokumentiert die "Begegnungen" mit Menschen, die aus Sicht der Regierung in den USA nichts zu suchen haben. "Die Vertuschung ist vorbei. Sichert die Grenze. Schiebt sie alle ab", heißt es abschließend. Direkt verlinkt ist auch eine Webseite, auf der "verdächtige" Personen direkt an ICE gemeldet werden können./juw/DP/he