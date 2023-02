Weißes Haus: Suche nach Trümmern abgeschossener Flugobjekte dauert an

WASHINGTON (dpa-AFX) - Bergungsteams suchen weiter nach den Überresten der vom US-Militär abgeschossenen Flugobjekte. "Wir haben die Trümmer der drei Objekte, die am Wochenende abgeschossen wurden, immer noch nicht geortet", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Dienstag dem Sender CNN. Es werde aber intensiv danach gesucht.

Seit Freitag hatte das US-Militär im nordamerikanischen Luftraum die drei anderen, bisher unidentifizierten Flugobjekte abgeschossen. Eines über Alaska, eines über Kanada und eines über dem Huronsee, der zu den Großen Seen im Norden der USA an der Grenze zu Kanada gehört. Was sich hinter den abgeschossenen Gerätschaften verbirgt, war unklar.

Kirby sagte, die sich häufenden Zwischenfälle in den vergangenen Tagen könnten damit erklärt werden, dass das Nordamerikanische Luftverteidigungskommandos Norad die Radarsysteme nach dem Vorfall mit dem mutmaßlichen chinesischen Spionageballon angepasst habe. Die Empfindlichkeit der Systeme sei erhöht worden, um mehr Objekte zu identifizieren, die langsam und klein seien sowie hoch fliegen würden.

