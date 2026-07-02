Deutsche Börse-Aktie dennoch schwächer: Gewinn übertrifft Erwartungen

Weiter auf Wachstumskurs

23.07.26 10:49 Uhr

Die Deutsche Börse ist auch im zweiten Quartal auf Wachstumskurs geblieben und hat die Erwartungen übertroffen.

Die Nettoerlöse stiegen im zweiten Quartal auf um 7 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,59 Milliarden Euro leicht übertroffen.

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Das EBITDA legte auf 980 Millionen Euro zu von 891 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei 953 Millionen gelegen. Der Nachsteuerergebnis erhöhte sich im zweiten Quartal auf 569 Millionen Euro nach 509 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 551 Millionen Euro entgegen.

Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 644 Millionen Euro von 620 im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte bei 642 Millionen Euro gelegen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro und des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Milliarden Euro. Beim Treasury-Ergebnis werden mehr als 700 Millionen Euro erwartet.

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Jefferies belässt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben.

So reagiert die Deutsche Börse-Aktie

Die Aktien der Deutschen Börse sind trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlen und eines etwas anspruchsvolleren Ziels beim zinsabhängigen Treasury-Ergebnis gefallen. Die Titel des Börsenbetreibers sackten um bis zu drei Prozent ab und erreichten im frühen Handel mit 246,20 Euro ihren niedrigsten Stand seit fast drei Wochen. Zuletzt konnte das Papier das Minus auf rund eineinhalb Prozent verringern.

Damit setzte sich die jüngste Abwärtsbewegung nach einem zwischenzeitlichen Erholungshoch vor wenigen Tagen fort. Ende vergangener Woche hatte sich der Kurs von seinen Rückschlägen davor wieder erholt und war bis auf 264 Euro und damit in die Nähe des Jahreshochs von knapp 270 Euro Ende April gestiegen. Seitdem geht es aber wieder nach unten.

Dow Jones Newswires / dpa-AFX