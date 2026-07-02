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Weiter auf Wachstumskurs

Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: Gewinn übertrifft Erwartungen

Deutsche Börse-Aktie im Aufwind: Gewinn übertrifft Erwartungen

Die Deutsche Börse ist auch im zweiten Quartal auf Wachstumskurs geblieben und hat die Erwartungen übertroffen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Börse AG
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Die Nettoerlöse stiegen im zweiten Quartal auf um 7 Prozent auf 1,62 Milliarden Euro. Damit wurde die Konsensprognose der Analysten von 1,59 Milliarden Euro leicht übertroffen.

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Das EBITDA legte auf 980 Millionen Euro zu von 891 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Die Markterwartung hatte bei 953 Millionen gelegen. Der Nachsteuerergebnis erhöhte sich im zweiten Quartal auf 569 Millionen Euro nach 509 Millionen, dem stand eine Markterwartung von 551 Millionen Euro entgegen.

Die operativen Kosten kletterten den weiteren Angaben der Deutschen Börse zufolge auf 644 Millionen Euro von 620 im Vorjahr. Die Analystenprognose hatte bei 642 Millionen Euro gelegen.

Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet die Gruppe weiter einen Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,7 Milliarden Euro und des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 3,1 Milliarden Euro. Beim Treasury-Ergebnis werden mehr als 700 Millionen Euro erwartet.

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Die Deutsche Börse-Aktie legt im Tradegate-Handel zeitweise 0,91 Prozent auf 255,50 Euro zu.

DJG/mgo

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09.07.26 Deutsche Börse Buy Warburg Research
06.07.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
06.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
15.06.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.