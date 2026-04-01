Weitere Angriffe voraus?

Vor den geplanten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan richtet US-Präsident Donald Trump eine martialische Drohung an Teheran.

Die Iraner schienen nicht zu begreifen, dass sie "abgesehen von der kurzzeitigen Erpressung der Welt" mit der Straße von Hormus keinerlei Druckmittel hätten, schrieb er auf der Plattform Truth Social. "Der einzige Grund, warum sie heute noch am Leben sind, ist, um zu verhandeln!"

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Trump hatte während des Kriegs mit dem Iran immer wieder mit martialischer Sprache für Aufsehen gesorgt, die ihm international, aber auch im eigenen Land viel Kritik eingebracht hat.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe in dem Krieg befindet sich US-Vizepräsident JD Vance aktuell auf dem Weg nach Pakistan, wo er bei Verhandlungen zum Iran-Krieg die US-Delegation anführen soll. Die Gespräche über eine dauerhafte Friedenslösung sollen an diesem Samstag beginnen. Der Iran knüpft seine Teilnahme an ein Ende der israelischen Angriffe auf die mit Teheran verbundene Hisbollah-Miliz im Libanon. Als Vermittler fungiert unter anderem der pakistanische Premier Shehbaz Sharif. Bei Bedarf sollen die Gespräche in Islamabad bis Sonntag fortgesetzt werden.

Trump droht Iran mit Angriffen, falls es keine Einigung gibt

Die USA bereiten sich nach Aussage von US-Präsident Donald Trump auf neue Angriffe auf den Iran vor, sollten die geplanten Friedensgespräche scheitern. "Wir beladen die Schiffe mit der besten Munition, den besten Waffen, die je hergestellt wurden", zitiert ihn die "New York Post" aus einem Telefoninterview. "Und wenn wir keine Einigung erzielen, werden wir sie einsetzen, und wir werden sie sehr effektiv einsetzen", drohte er in Richtung Teheran.

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Man habe es mit Leuten zu tun, von denen man nicht wisse, ob sie die Wahrheit sagten oder nicht, bemängelte er demnach. Explizit kritisierte Trump dabei, dass der Iran öffentlich darauf beharre, Uran anreichern zu dürfen. Diese Forderung dürfte bei etwaigen Verhandlungen einer der Konfliktpunkte werden. Trump hatte erst jüngst betont: "Es wird keine Urananreicherung geben".

Auf die Frage, ob er davon ausgehe, dass die Verhandlungen erfolgreich sein werden, sagte Trump laut der "New York Post": "Wir werden es in etwa 24 Stunden erfahren. Wir werden es bald wissen."

Pakistans Premier Shehbaz Sharif versicherte, dass seine Regierung ihr Bestes geben werde, damit die Gespräche erfolgreich verlaufen. "Die schwierigste Aufgabe steht noch bevor. Es wird um alles oder nichts gehen", sagte Sharif.

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Irans Delegation soll Berichten zufolge von Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf angeführt werden. Unklar ist, wann die Delegation abreist - noch am Freitagabend oder aber erst am Samstagmorgen.

Nach Beginn einer zweiwöchigen Waffenruhe im Iran-Krieg sollen an diesem Samstag Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad beginnen. Die US-Delegation wird von Vizepräsident JD Vance angeführt. Der Iran knüpft seine Teilnahme an ein Ende der israelischen Angriffe auf die mit Teheran verbundene Hisbollah-Miliz im Libanon.

/fsp/DP/he

WASHINGTON/ISLAMABAD (dpa-AFX)