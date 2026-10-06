Nordex-Aktie im Fokus: Weitere Aufträge über 228 Megawatt gesichert

Weitere Aufträge

06.10.26 08:58 Uhr

Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt.

Das teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekte gab das Unternehmen nicht bekannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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