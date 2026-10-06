Nordex-Aktie im Fokus: Weitere Aufträge über 228 Megawatt gesichert
Der Windturbinenbauer Nordex hat weitere Aufträge in Europa erhalten. Insgesamt beläuft sich die Kapazität auf 228 Megawatt.
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Das teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit. Die Verträge umfassen die Lieferung und Errichtung von 35 Windenergieanlagen sowie mehrjährige Serviceverträge in Süd-, Mittel- und Osteuropa. Weitere Details wie etwa Namen von Kunden und Projekte gab das Unternehmen nicht bekannt.
/mne/stk
HAMBURG (dpa-AFX)
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Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com, Nordex