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Aktien von Tesla, Palantir & Robinhood: Wood baut ihre Mega-Positionen aus und kauft den Dip

17.04.26 03:25 Uhr
Wood greift für ARK wieder zu: Nach Kurscrash an der NASDAQ neue Wetten auf Tesla, Palantir und Robinhood | finanzen.net

Aktien von Tesla, Palantir und Robinhood befinden sich im Abwärtssog. Dies hat Cathie Wood zu weiteren Käufen animiert. Warum die Expertin auf die Börsenriesen setzt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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234,00 EUR 17,55 EUR 8,11%
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Teradyne Inc.
310,20 EUR 4,05 EUR 1,32%
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• ARK-Chefin mit Fokus auf Kernfavoriten
• Abkehr von Hardware-Aktien
• Breitere Diversifikation in Innovation

Cathie Wood, Gründerin von ARK Invest, schärft das Profil ihrer Portfolios inmitten erhöhter Marktvolatilität und sektorspezifischer Kurskorrekturen. Die Star-Investorin hat die jüngste Schwäche bei Wachstumstiteln für eine signifikante Umschichtung genutzt: Sie verstärkt ihre Positionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Elektromobilität, während sie das Engagement in etablierten Halbleiterwerten systematisch reduziert hat.

Aggressive Zukäufe bei Palantir und Tesla

Im Fokus der jüngsten Handelsaktivitäten stehen Palantir und Tesla. Wood nutzte am 10. April Kursrücksetzer bei diesen Titeln für umfangreiche Zukäufe: Über fünf ETFs hinweg - darunter der ARK Innovation ETF (ARKK) und der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) - erwarb sie rund 85.000 Palantir-Aktien. Parallel dazu baute sie die Tesla-Position massiv aus. Nachdem die Aktie seit Jahresbeginn unter Druck geraten war, investierte ARK Invest rund 28 Millionen US-Dollar in mehr als 79.000 zusätzliche Papiere. Mit einem Gesamtexposure von etwa 800 Millionen US-Dollar bleibt Tesla damit die zentrale Säule in Woods Strategie.

Die strategische Begründung für diese Käufe lieferte Wood beim "2026 Upfront Summit".

Dort kritisierte sie die gängige Einordnung von Tesla als reinen Automobilhersteller als fundamental falsch. Woods These: Der Wert des Unternehmens basiert auf der Konvergenz von Robotik, autonomer Mobilität und KI. Tesla habe das Problem des autonomen Fahrens durch massive Datensätze gelöst. Die daraus resultierenden Robotaxi-Modelle würden Tesla perspektivisch wie ein Software-Unternehmen mit entsprechend hohen Margen positionieren.

Palantir als Betriebssystem für das KI-Zeitalter

Bei Palantir sieht Wood eine analoge Dynamik. Im selben Interview betonte sie, dass ARK das Potenzial der Plattform bereits vor dem breiten Marktkonsens erkannt habe. Sie definiert Palantir als entscheidendes Bindeglied im Innovationszyklus: Das Unternehmen liefert die notwendige Infrastruktur, um komplexe Datenstrukturen mittels KI produktiv nutzbar zu machen. Für Wood ist Palantir das Musterbeispiel einer spezialisierten Software-Plattform, die theoretische KI-Modelle in effizienzsteigernde Anwendungen für Industrie und Behörden übersetzt.

Strategischer Rückzug aus dem Halbleitersektor

Konträr dazu reduzierte ARK das Halbleiter-Engagement. Besonders deutlich wurde dies beim Chip-Giganten AMD: Nachdem Wood im Februar noch zugekauft hatte, veräußerte sie nun über 44.000 Anteile. Auch beim Testsystem-Spezialisten Teradyne setzte sie die Verkaufsserie fort und stieß Papiere im Wert von rund 11 Millionen US-Dollar ab.

Dieser Schritt markiert eine Rotation von der Hardware-Ebene hin zu Plattform- und Software- Lösungen. Parallel dazu reduzierte Wood Positionen bei traditionellen Finanzdienstleistern wie der Intercontinental Exchange.

Expansion in Fintech und spezialisierte Nischen

Die Portfoliostruktur zeigte zudem eine stärkere Gewichtung digitaler Finanzdienstleistungen. Wood erwarb mehr als 182.000 Aktien von Robinhood. In ihrem Report "Big Ideas 2026" definiert sie das Unternehmen als führendes "Digital Wallet"-Ökosystem. Ihre Begeisterung gründet auf der massiven vertikalen Integration: Robinhood habe sich zu einer umfassenden Finanzplattform gewandelt, die durch KI-basierte Services und eine globale Krypto-Infrastruktur traditionelle Banken herausfordert. Wood betont, dass die Plattform die "finanzielle Heimat" der Gen Z und Millennials besetzt habe - eine demografische Macht, die den langfristigen Wert des Unternehmens laut ARK Invest weit über Marktschätzungen hinaus katapultieren wird.

Ergänzend zu diesem Fintech-Schwerpunkt investiert ARK in spezialisierte Innovationsnischen: Dazu zählen Zukäufe bei Kodiak AI sowie Aufstockungen bei den Genomik-Werten GeneDx und Arcturus Therapeutics.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com, OpturaDesign / Shutterstock.com

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