Lufthansa-Aktie knickt dennoch ein: Verlust deutlich reduziert

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Merck KGaA mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Drägerwerk 2021 mit Gewinnrückgang -- Lufthansa, Evonik, KION, BMW im Fokus

ProSieben meldet Gewinnsprung. CRH verdient 2021 mehr und will höhere Dividende zahlen. Fortum steigert im vierten Quartal Umsatz und Gewinn. GFT Technologies mit Rekordbilanz - positiver Ausblick. Genehmigungsverfahren für Tesla-Fabrik in Grünheide offenbar abgeschlossen. GEA-Gewinn steigt 2021 kräftig - will 2022 schneller wachsen. Behörden bereiten wohl mögliche Schließung von VTB in Europa vor.