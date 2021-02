14 Festnahmen in Dänemark und Deutschland - Anschlagpläne vermutet

Kopenhagen (Reuters) - Die Polizei in Dänemark und Deutschland hat 14 Personen festgenommen, die einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet haben sollen.

Im Kreis der Verdächtigen seien Feuerwaffen und Substanzen für die Sprengstoffproduktion gekauft worden, gaben Behörden beider Länder am Freitag nach gemeinsamen Ermittlungen bekannt.

"Diese Leute dürften vom militanten Islamismus inspiriert sein", sagte Flemming Dreyer, Einsatzleiter des dänischen Geheimdienstes. Ihnen wird vorgeworfen, entweder in Dänemark oder in Deutschland einen Terroranschlag geplant zu haben. 13 Festnahmen gab es vergangene Woche in Dänemark, eine in Deutschland. Bei Razzien wurden den Angaben zufolge unter anderem ein Schnellfeuergewehr, ein Jagdgewehr, Zündvorrichtungen für den Bau einer Bombe und eine Flagge der Extremistenmiliz IS gefunden. Die Beschuldigung einer Anschlagvorbereitung wurde konkret gegen sieben Verdächtige erhoben. Welche Vorwürfe sich gegen die anderen acht Personen richten, blieb zunächst unklar.

Dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" zufolge befinden sich unter den Festgenommenen drei Brüder aus Syrien. Die deutschen Behörden seien ihnen auf die Spur gekommen nach dem Online-Erwerb von fünf Kilo Schwefel und fünf Kilo Aluminiumpulver.