Heute im FokusDAX stabil -- Asiens Börsen freundlich -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- Goldpreis, BYD, Disney im Fokus
Alibaba hat mehr Budget für KI angekündigt. ifo-Geschäftsklimaindex sinkt im September überraschend. Novo Nordisk-Aktie im Blick - Rivale Eli Lilly verschärft Konkurrenzkampf mit neuem Werk. Mercedes-Benz besetzt zwei Vorstandsressorts neu. BP-Tochter erwägt wohl Verkauf von spanischem Solarprojekt. Nordex liefert Turbinen nach Spanien.
Umfrage
Würden Sie bei der Bankberatung einer künstlichen Intelligenz vertrauen?