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Weitere Schiffe im Suezkanal

Hapag-Lloyd schickt weitere Containerschiffe durch Suezkanal - Aktie im Minus

Hapag-Lloyd schickt weitere Containerschiffe durch Suezkanal - Aktie im Minus

Die Hamburger Großreederei Hapag-Lloyd schickt weitere Containerschiffe durch den Suezkanal und das Rote Meer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hapag-Lloyd AG
129.40 EUR 0.90 EUR 0.70 %
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Das teilte die nach Kapazität größte deutsche Containerreederei in einem Schreiben an Kunden mit.

Fahrten durch das Rote Meer waren nach Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 eingebrochen, weil die mit Israel verfeindete jemenitische Huthi-Miliz Schiffe angriff. Reedereien entschieden sich dazu, Schiffe statt durch das Rote Meer um die Südspitze Afrikas nach Asien zu schicken.

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Hapag-Lloyd befindet sich in einer Allianz mit der dänischen Reederei Maersk, der nach Kapazität zweitgrößten Reederei der Welt. Die Ankündigung betrifft deshalb Schiffe beider Unternehmen.

Reederei-Chef kündigte Wechsel an

Der Hapag-Lloyd-Vorstandsvorsitzende Rolf Habben Jansen hatte im August erklärt, Fahrten durch das Rote Meer wieder hochfahren zu wollen. Die Lage sei etwas besser als zu Beginn des Jahres, sagte er. Es sei "schon lange her, dass es einen Zwischenfall mit einem Containerschiff gab".

Vor rund zwei Wochen hatte die Hamburger Reederei dann mitgeteilt, dass der Deutschland-Indien-Dienst IOS wieder durch das Rote Meer fährt.

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Eine Sprecherin Hapag-Lloyds sagte, die Reederei bewerte die Sicherheitslage kontinuierlich. "Wir werden die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und unser Netzwerk anpassen, sollten sich die Umstände ändern."

Allianzpartner Maersk aus Kopenhagen nutzt schon länger als Hapag-Lloyd wieder das Rote Meer für Transporte. Die Rückkehr sei vor Beginn des Iran-Kriegs, der Ende Februar begann, eingeleitet worden, sagte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage.

Die Hapag-Lloyd Aktie verliert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,4 Prozent auf 126,70 Euro.

/lkm/DP/stw

HAMBURG (dpa-AFX)

Bildquellen: Hapag-Lloyd, Hapag-Lloyd

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Datum Rating Analyst
12.11.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.11.26 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Hapag-Lloyd Underweight Barclays Capital

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