Weitere Übernahme

Die Telekom-Tochter T-Mobile US will ihr Glasfasernetz mit einer weiteren Übernahme ausbauen.

Gemeinsam mit dem Investor KKR (KKRCo) will das Telekommunikationsunternehmen mittels Gemeinschaftsunternehmens den Glasfaseranbieter Metronet übernehmen, wie es am Mittwoch in Bellevue (US-Bundesstaat Washington) mitteilte. Dabei will T-Mobile US rund 4,9 Milliarden Dollar für die Hälfte der Anteile am Gemeinschaftsunternehmen sowie das Glasfasergeschäft samt Metronet-Kunden auf den Tisch legen. Das Geschäft soll im kommenden Jahr abgeschlossen werden. Die T-Mobile-Aktie reagierte nach Bekanntwerden der Nachricht kaum.

Erst Ende April hatte die Telekom-Tochter mit dem Investor EQT ebenfalls ein Gemeinschaftsunternehmen geformt, um den Glasfaseranbieter Lumos zu kaufen. Kritiker bemängelten, dass die Übernahme vergleichsweise nur wenig zusätzliche Kunden bringe. Mitte Mai hatte Telekom-Chef Tim Höttges gesagt, bereits weitere Glasfaser-Übernahmeziele in den USA identifiziert zu haben.

Die Papiere von T-Mobile US verlieren im NASDAQ-Handel zeitweise 0,05 Prozent auf 176,47 US-Dollar.

