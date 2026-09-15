DAX 25.455 +0,1%ESt50 6.247 -0,2%MSCI World 4.910 -0,5%Top 10 Crypto 10,02 -3,6%Nas 26.056 -0,5%Bitcoin 66.281 -2,2%Euro 1,1549 ±0,0%Öl 107,5 +1,7%Gold 4.295 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Weitere Umfrage mit schlechten Werten für Merz

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Union müssen in einer weiteren Umfrage Federn lassen. Nur zehn Prozent der Bundesbürger sind laut aktuellem RTL/ntv-"Trendbarometer" mit der Arbeit des Kanzlers zufrieden - das sind drei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Das sei der niedrigste Wert, den das Meinungsforschungsinstitut Forsa bislang für Merz gemessen habe, teilte RTL mit. 88 Prozent sind demnach unzufrieden.

Werbung

Auch unter den Anhängern von CDU und CSU überwiegt die Unzufriedenheit: 42 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden, 57 Prozent nicht.

Die Union sank bei der sogenannten Sonntagsfrage um einen Punkt auf 20 Prozent, das sei der schlechteste Wert seit Oktober 2021. Die AfD verlor ebenfalls einen Punkt, liegt mit 27 Prozent aber weiterhin deutlich vor der Union. Die Grünen gewannen zwei Punkte hinzu und erreichen mit 18 Prozent ihren besten Wert seit April 2023. Die Linke verbesserte sich um einen Punkt und liegt mit 12 Prozent nun gleichauf mit der SPD. Die FDP kommt unverändert auf vier, das BSW auf drei Prozent.

Zugrunde liegen dem "Trendbarometer" repräsentative Forsa-Befragungen im Auftrag von RTL Deutschland. Forsa befragte dafür zwischen dem 8. und 14. September 2.502 Menschen. Die Fehlertoleranz gibt das Institut mit rund +/- 2,5 Prozentpunkten an.

Werbung

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf etwaige Wahlausgänge./jr/DP/stw

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.